Vernieuwde mobiele netwerk 5G verovert Nederland

KPN en T-Mobile hebben deze week hun vernieuwde mobiele netwerk met 5G-technologie aangezet. Consumenten kunnen in het grootste deel van de Randstad en Eindhoven met een geschikt toestel van de nieuwste generatie mobiel internet gebruik maken. Het is de bedoeling dat het telecombedrijf de dekking daarna in een hoog tempo uitbreidt.

Supersnel mobiel netwerk

De introductie van het vernieuwde mobiele 5G netwerk is goed verlopen. Tienduizenden klanten met een geschikt toestel kunnen gebruikmaken van het 5G mobiele netwerk. “Het duurt enige tijd voordat het nieuwe netwerk helemaal goed doorloopt, maar we zijn tot nu toe nog geen problemen tegengekomen, en dat verwachten we ook niet”, zegt Jacob Groote, 5G-directeur bij KPN.

Mega-operatie

Vodafone was de eerste die zijn marketingcampagne lanceerde, maar de echte 5G frequenties zijn tegelijk geveild. De nieuwste generatie mobiel internet wordt gezien als aanjager voor nieuwe technologie├źn als autonoom rijden van voertuigen en kunstmatige intelligentie. Voor KPN gaat het om een mega-operatie die naar verwachting in de tweede helft van volgend jaar is afgerond. Volgens topman Joost Farwerck brengt 5G tal van nieuwe mogelijkheden met zich mee, met name ook op zakelijk vlak. Daarbij is 5G minder storingsgevoelig.

Mogelijkheden

Wat zijn nu precies de mogelijkheden van dit netwerk, welke telefoon heb je nodig om van het 5G netwerk gebruik te maken en hoe zit het met de verhalen over mogelijke klachten die het kan opleveren? Met 5G kan data sneller verzonden worden. Als we puur naar snelheid kijken, dan is 5G twintig keer sneller dan 4G. Dit is wel pas mogelijk na de veiling van 2023, geldend voor alle Nederlandse providers. Tot die tijd is 5G vergelijkbaar met 4G. Als je een film wilt downloaden duurt dit een paar seconden, in plaats van de minuten die je nu kwijt bent. Je bent sneller verbonden met het internet, het ontvangen en versturen van data gaat ook sneller en je als op Netflix een film wilt kijken, gaat dit ook sneller. Ook is de verbinding stabieler.

Nieuwe telefoon nodig

Om van het 5G netwerk gebruik te maken, heb je wel een nieuwe telefoon nodig. Dat is voor nu even een investering, maar voor de toekomst wel handig. Nu is het wel zo dat het hebben van een toestel dat 5G kan gebruiken niet voldoende is. Consumenten hebben ook een provider nodig die het nieuwe netwerk heeft. Nu zijn er dus al een aantal providers die dit aanbieden en er zullen er nog meer volgen. Zo zal Vodafone eind augustus in heel Nederland over een 5G-netwerk beschikken en zal het ook voor KPN niet lang meer duren voordat ze landelijke dekking hebben. Als je een smartphone koopt die 5G ondersteunt, kan je ook een sim only abonnement bestellen. .

Strenge voorschriften en eisen

En dan ten slotte nog alle verhalen die de ronde gaan over 5G en onze gezondheid. Met name online staan er veel geruchten over mogelijke schade die dit nieuwe netwerk kan veroorzaken. In principe is nooit wetenschappelijk bewezen dat 5G schadelijk is. Ook is er geen link met het coronavirus. De Nederlandse overheid is heel streng met het verstrekken van nieuwe vergunningen voor de aanleg van een radionetwerk. Een dergelijk nieuw mobiel netwerk moet aan strenge voorschriften voldoen en het kabinet heeft extra eisen gesteld aan telecomproviders.

