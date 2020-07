Weer meer dan 300 nieuwe coronagevallen erbij

In de afgelopen 24 uur zijn 338 nieuwe coronagevallen vastgesteld in Nederland. Dat is iets minder dan de 342 van donderdag, maar het is wel de tweede dag op rij dat het aantal nieuwe gevallen boven de 300 uitkomt. In de afgelopen zeven dagen waren er meer dan 1700 positieve tests.

De grootste besmettingshaard is nog steeds Rotterdam-Rijnmond. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn daar 78 mensen positief getest. Dat is wel minder dan de 94 nieuwe gevallen die donderdag waren gemeld. Het aantal positieve tests in Amsterdam daalde van 72 naar 53, maar dat is nog altijd hoger dan in de anderhalve maand ervoor.

In Haaglanden (Den Haag en omgeving) steeg het aantal nieuwe gevallen het meest. Op vrijdag kwamen er 55 bevestigde coronapatiƫnten bij, meer dan twee keer zoveel als op donderdag. In Utrecht werd het virus 36 keer vastgesteld, tegenover 23 op donderdag. Midden- en West-Brabant telde 23 nieuwe positieve diagnoses.