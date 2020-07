Zuid-Holland en Zeeland kleuren oranje op Europese corona-kaart

De toename van het aantal coronagevallen in Nederland is nu ook terug te zien op de kaart van Europa. Op een overzicht van aantallen vastgestelde besmettingen in de afgelopen twee weken was Nederland de laatste tijd geel, wat betekent dat er minder dan twintig gevallen per 100.000 inwoners waren vastgesteld. Maar Zuid-Holland en Zeeland zijn boven die grens uitgekomen en kleuren sinds vrijdag oranje. Dit heeft voor zover bekend geen gevolgen.

Andere ‘oranje’ gebieden in Europa zijn Vlaanderen, Wallonië, Brussel, Parijs en omgeving, Valencia, de Algarve en grote delen van Zweden.

De andere tien provincies in Nederland zijn nog steeds geel, net als Italië, Griekenland, Ierland en grote delen van Duitsland en Frankrijk. In delen van Finland, Noorwegen en Estland zijn de afgelopen twee weken geen coronabesmettingen vastgesteld.

De uitbraak is momenteel het hevigst in Catalonië, Luxemburg, delen van Roemenië en het oosten van Kroatië. Daar zijn meer dan 120 gevallen per 100.000 inwoners vastgesteld.

Volgens het ECDC, de Europese versie van het RIVM, is het coronavirus ruim 1,7 miljoen keer vastgesteld in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Het virus heeft in de aangesloten landen aan 182.282 mensen het leven gekost. Het Verenigd Koninkrijk is het zwaarst getroffen met meer dan 300.000 gevallen en bijna 46.000 doden. Nederland telt bijna 54.000 besmettingen en ruim 6000 doden.