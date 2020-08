Geen Pride-demonstratie, wel druktemaatregelen in Amsterdam

Hoewel de organisatie van de Pride in Amsterdam de demonstratie op het Museumplein heeft afgelast, blijven de aangekondigde maatregelen tegen de verwachte drukte dit weekend in de hoofdstad van kracht.

Vanwege het mooie zomerweer en de afsluiting van de Pride-week gaat de gemeente de toegang tot gebieden met populaire horeca voor de lhbti-gemeenschap doseren. Zo moeten hosts en verkeersregelaars de drukte op diverse plekken in de stad in goede banen leiden en moeten bezoekers van caf├ęs in de Reguliersdwarsstraat reserveren. Dagjesmensen zijn opgeroepen hun bezoek te verzetten naar een doordeweekse dag.

De organisatie van de Pride Amsterdam zag donderdagavond af van een demonstratie tegen antihomo- en transfoob geweld uit vrees voor drukte. Het protest bood plek aan maximaal 7000 betogers en was onderdeel van het alternatieve programma van de Pride Amsterdam. De jaarlijkse feesten en evenementen, zoals de roemruchte botenparade, werden vanwege het coronavirus eerder al geschrapt.

De veiligheidsregio trof eerder al diverse maatregelen tegen mensenmassa’s in de hoofdstad, zoals eenrichtingsverkeer op bepaalde drukke plekken en het kunnen afsluiten van drukke straten. Vanaf komende woensdag geldt er op vijf plekken, zoals de Kalverstraat, een mondkapjesplicht.