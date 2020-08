Jan Nagel nieuwe voorzitter van 50PLUS

Jan Nagel is de nieuwe voorzitter van 50PLUS. De oprichter en erevoorzitter van de ouderenpartij kreeg tijdens een digitale ledenvergadering een meerderheid van de leden achter zich.

50PLUS kwam dit voorjaar zonder voorzitter te zitten toen Geert Dales na weken van intern geruzie de eer aan zichzelf hield en opstapte. De hernieuwde onrust leidde ook tot het vertrek van Henk Krol, jarenlang het boegbeeld van de partij in de Tweede Kamer. Hij begon een nieuwe partij.

In een korte pitch voor de partijleden prees Nagel zichzelf aan als “de harde vechter die jullie nodig hebben”. Hij wees op de dramatische terugloop van het aantal leden en de slechte peilingen van de laatste tijd, en stelde dat 50PLUS “aan de rand van de afgrond” staat.

Nagel genoot de steun van de fracties van 50PLUS in zowel de Tweede als de Eerste Kamer en van het interim-bestuur. Toch kreeg hij in de eerste stemronde geen meerderheid. Pas in de tweede ronde wist hij meer dan de helft van de stemmende leden achter zich te krijgen.