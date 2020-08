Onderwaterteam zoekt verder naar vermiste tiener bij Monster

Het Landelijke Team Onderwater Zoekingen van de politie gaat zaterdagochtend samen met het dregteam SOAD uit Urk verder zoeken naar de vermiste tiener bij het strand de Zandmotor in het Zuid-Hollandse Monster. Naast de zoektocht onderwater zal een vliegtuig van de Kustwacht het gebied vanuit de lucht naspeuren.

De zoekactie met drie reddingboten en meerdere voertuigen van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de reddingsbrigade in zee en op het land is zaterdagochtend gestaakt, meldt de Kustwacht.

De tiener was vrijdagavond met twee vrienden rond 20.50 uur in de problemen geraakt. Nadat een passant alarm had geslagen, konden twee van hen uit het water worden gehaald. De derde zwemmer wordt nog vermist. Vrijdagavond werden meerdere reddingsboten en helikopters zijn ingezet. Ook vormden badgasten in de branding een menselijke ketting om de tiener te vinden.

De Zandmotor is een grote kunstmatige zandbank voor de kust van Zuid-Holland, die door Rijkswaterstaat is aangelegd om op termijn het strand breder te maken en de duinengroei te bevorderen.