Oproep om strand schoon te houden na afgelasten van opruimdag

De Stichting De Noordzee roept strandgangers op om samen het strand schoon te houden. De afgelopen zeven jaar startte op 1 augustus de Beach Cleanup Tour, waarbij duizenden vrijwilligers in groepen de hele Noordzeekust opruimen. Deze grootschalige landelijke strandopruimactie is afgelast door Covid-19. Op de stranden van Scheveningen, Noordwijk aan Zee, Zandvoort en Egmond aan Zee worden zaterdag papieren Schoon Strand-tasjes uitgedeeld met het verzoek aan de strandgangers om het strand schoon te houden.

“Vandaag gaan we met zoveel mogelijk strandgangers in gesprek over vervuiling van het strand en de zee.” vertelt Marijke Boonstra, programmaleider Schone Zee bij Stichting De Noordzee. “Juist deze zomer genieten veel Nederlanders graag van hun eigen Noordzee. Er is in Nederland maar liefst 353 kilometer Noordzeekust om van te genieten. Na een dagje strand is het een kleine moeite om je afval netjes mee te nemen en weg te gooien in de daarvoor bestemde afvalbakken. Vissen, vogels en zeezoogdieren kunnen afval aanzien voor voedsel of erin verstrikken, en het draagt bij aan de plasticsoep.”

Op het papieren Schoon Strand-tasje staan tips om veilig en coronaproof het strand op te ruimen. “Denk aan 1,5 meter afstand houden, afval met een handschoen of grijper oprapen en je handen goed wassen”, aldus Boonstra. “We roepen iedereen die het strand bezoekt op om er goed voor te zorgen: ‘leave nothing but footprints’.”