Paar honderd man bij begin demonstratie Viruswaanzin op Malieveld

Met naar schatting een paar honderd mensen op het Malieveld is zaterdagmiddag de demonstratie van actiegroep Viruswaanzin begonnen. Onder de noemer van ‘Dag van de Democratie’ demonstreren de aanwezigen tegen de coronamaatregelen. Op het programma staan toespraken van onder anderen Willem Engel en Jeroen Pols, twee voormannen van Viruswaanzin.

De politie is rond het Malieveld zichtbaar aanwezig, maar de sfeer is gemoedelijk. Mensen hebben spandoeken bij zich en er komen ook nog steeds mensen op het Malieveld aan.

De organisatie heeft met de gemeente Den Haag een aantal afspraken gemaakt. Op basis daarvan heeft de gemeente besloten geen beperkingen op te leggen voor de demonstratie. De belangrijkste afspraak is dat Viruswaanzin verantwoordelijk is voor het houden van 1,5 meter afstand op het Malieveld. De actiegroep wilde in juni al twee keer eerder demonstreren maar kreeg toen geen toestemming. Beide keren kwamen er toch mensen naar het Malieveld.