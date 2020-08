Politie hoopt op doorbraak moordzaak 8-jarige Manon Seijkens

De politie heeft zaterdag nieuwe bijzonderheden bekend gemaakt over de moord in 1995 op de 8-jarige Manon Seijkens uit Helmond, die ook seksueel misbruikt werd. Met het bekendmaken van de nieuwe details hoopt de politie 25 jaar na de moord alsnog op het spoor van de dader te komen. Ondanks de eerdere aanhouding van drie verdachten is de moordzaak nooit opgelost. Geen van deze drie heeft de moord gepleegd, zegt de politie nu.

Op het lichaam van het meisje werd indertijd een 27-centimeter lange, zwarte haar gevonden. Nieuwe DNA-technieken laten zien dat deze haar afkomstig moet zijn van iemand met een Oost-Aziatische achtergrond. “De haar zou van de dader kunnen zijn, ” zegt teamleider Jeroen Snellen van het coldcaseteam van de politie Oost-Brabant, “maar kan evengoed afkomstig zijn van iemand dicht bij de dader zoals bijvoorbeeld een partner. Maar de donor kan ook iemand anders zijn waarmee Manon kort voor haar dood nog contact heeft gehad. Het kan dus ook een spoor naar een belangrijke getuige zijn. De haar behoort in elk geval niet toe aan één van de eerder gearresteerde verdachten.”

Het meisje verdween op 10 augustus 1995 uit Helmond, en kon ondanks uitgebreide zoektochten pas een half jaar later worden gevonden. Het stoffelijk overschot was begraven in dichte bosschages, niet ver van haar huis. Opvallend was dat het kind damespumps droeg, ofschoon ze blootsvoets van huis was vertrokken. Die moet ze op de dag van haar verdwijning van iemand hebben gekregen. “Diegene zouden wij natuurlijk heel graag willen spreken, ” zegt de teamleider. “Het gaat daarbij om bontgekleurde damespumps, merk Marie-Claire, waarbij extra gaatjes in de riempjes zijn gemaakt om ze voor een kindervoet passend te maken.”

“Misschien doet het gegeven dat de haar van Oost-Aziatische afkomst is wel bij iemand een belletje rinkelen,” zegt Snellen. “Misschien wel in combinatie met een buurtbewoner uit die tijd. Mogelijk ziet iemand een verband tussen die lange, zwarte haar en de bij Manon aangetroffen opvallende damesschoenen. Of weet iemand zich te herinneren wie in die buurt dergelijke schoenen had.”

Volgens de politie moet de dader de omgeving goed gekend hebben. Misschien iemand die er woonde en vlak na de moord uit de buurt vertrokken is, aldus de politie.