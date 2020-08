Ophef over aantal mensen bij carmeeting in Enschede

In Enschede is ophef ontstaan over het aantal mensen bij een carmeeting zaterdag bij de ijsbaan. De politie zegt zelf niet zo veel mensen te hebben gezien. Toen agenten van de nachtdienst er aankwamen, waren er nog zo’n honderd auto’s. Mensen zijn toen aangesproken om weg te gaan en dat is uiteindelijk ook gebeurd, zegt een politiewoordvoerder.

Tubantia schrijft dat er op het hoogtepunt vijfhonderd auto’s en dus al gauw duizend mensen waren bij de carmeeting, waar werd gepronkt met opgevoerde en omgebouwde (race)auto’s. Burgemeester van Enschede Onno van Veldhuizen is volgens RTV Oost onaangenaam verrast door het illegale evenement. “Dit willen we niet en al helemaal niet in tijden van corona waar ik onlangs juist strenger toezicht heb afgekondigd”, aldus de burgemeester in een e-mail aan de gemeenteraad waaruit de omroep citeert.

Van dat strengere toezicht is volgens de burgemeester niets terechtgekomen, schrijft RTV Oost. In de mail kondigt de burgemeester volgens de omroep een onderzoek aan. Een woordvoerder van de gemeente laat weten niets aan het bericht van RTV Oost toe te voegen te hebben.

De politiewoordvoerder zegt dat de politie de dag ervoor een vaag Facebookbericht had gezien, waar maar een heel klein aantal mensen op had gereageerd. Volgens haar ging het om tientallen. Zaterdag zag een medewerker van de politie echter rond 21.30 uur een filmpje. Toen werd bedacht dat als dat realtime was, er veel te veel mensen te dicht bij elkaar waren en dat een kijkje moest worden genomen.

De locatie werd achterhaald en de agenten die nachtdienst hadden, zagen vervolgens dat er aanzienlijk minder auto’s waren dan op het filmpje, aldus de woordvoerder. Aangezien de aangesproken mensen vervolgens ook weggingen, zijn geen boetes uitgedeeld. De woordvoerder benadrukt ook dat waar er normaal overlastmeldingen binnenkomen, die er in dit geval niet zijn geweest. Daarnaast geeft ze aan dat door problemen met de systemen ze niet kan nagaan of collega’s van de avondploeg er eerder ook al een kijkje hebben genomen.

De zegsvrouw geeft wel aan dat als het inderdaad de proporties had waarover Tubantia schrijft, de burgemeester er “natuurlijk” niet blij mee is. De teamchef van de politie en de burgemeester hebben volgens haar zondagavond een gesprek over de kwestie.