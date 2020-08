Opnieuw protesten tegen coronaregels

Opnieuw gaan mensen de straat op om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Zo is er zondagmiddag een protest op de Drafbaan in het Stadspark in Groningen. Ook komen er betogers naar het Museumplein in Amsterdam en staat er een actie gepland in Enschede.

De actievoerders zijn onder meer tegen de anderhalvemetersamenleving als gevolg van het coronavirus en willen geen verplichting om mondkapjes te dragen. Ook zijn ze tegen een spoedwet, waarin het kabinet de coronamaatregelen wil vastleggen.

De demonstratie in Groningen begint om 12.00 uur en in Amsterdam komen ze om 13.00 uur in actie. In Enschede is het protest om 12.00 uur bij Villa de Bank.

Zaterdag was er op het Malieveld in Den Haag eveneens een demonstratie tegen de coronaregels.