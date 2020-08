Twee mannen aangehouden om tumult op KLM-vlucht naar Ibiza

Twee mannen zijn aangehouden voor het niet dragen van mondkapjes en het verbaal en fysiek lastig vallen van medepassagiers vrijdag op een KLM-vlucht van Schiphol naar Ibiza. Dat bevestigt een KLM-woordvoerder na berichtgeving door AT5.

Hij zegt dat de aangehouden mannen geen Nederlanders zijn en op vlucht KL1495 onder invloed van alcohol in het vliegtuig zaten. Op last van de gezagvoerder zijn ze in het vliegtuig in bedwang gehouden. “Passagiers hielpen daarbij”, aldus de KLM-woordvoerder. “Na landing op Ibiza hebben de Spaanse autoriteiten de twee mannen aangehouden.”

Bij het incident zijn geen mensen gewond geraakt.