Veel animo voor alternatieve programma Pride

De organisatie van Pride Amsterdam is tevreden over het verloop van Pride 2020, die vanwege het coronavirus sinds vorige week zaterdag op alternatieve wijze is gevierd en deze zondag wordt afgesloten. “De animo voor het aangepaste programma was groot”, zegt woordvoerder Danny de Vries van Pride Amsterdam.

De jaarlijkse feesten en evenementen, zoals de roemruchte botenparade en de demonstratie op het Museumplein konden niet doorgaan. Als alternatief voor de demonstratieve Pride Walk met duizenden deelnemers konden mensen de Find all Flags Tour lopen. Die route voerde onder meer langs een regenboogvlag van 25 meter aan de Westertoren. “Een paar duizend mensen hebben zelfstandig de vijf kilometer lange route gelopen”, aldus De Vries.

Ook heeft Pride Amsterdam in samenwerking met de Amsterdamse zender SALTO negen dagen lang, 24 uur per dag Pride TV gemaakt. “Pride TV heeft in de afgelopen negen dagen ruim een miljoen unieke kijkers gehad die via allerlei kanalen naar de zender hebben gekeken”, zegt De Vries.