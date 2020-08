Voor het eerst sinds maanden nieuwe coronabesmettingen op Saba

Op Saba zijn twee nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat heeft de overheid zondag bekendgemaakt. Het eiland was al enkele maanden coronavrij en laat tot nu toe alleen bezoekers uit Curaçao, Bonaire en Sint-Eustatius toe. Alle andere reizigers moeten na aankomst twee weken in quarantaine. De twee nieuwe gevallen zijn passagiers die al in quarantaine zaten.

Gouverneur Jonathan Johnson benadrukt dat bewoners van het eiland, zo’n tweeduizend, zich moeten houden aan de geldende voorschriften. Dat betekent sociale afstand houden, handen wassen en geen bijeenkomsten van meer dan 25 personen. In totaal zijn er sinds het uitbreken van de coronacrisis vijf coronagevallen op het eiland geregistreerd.