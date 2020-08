Asscher vangt bot met verzoek om vervroegd coronadebat

De Tweede Kamer komt deze week niet vervroegd terug van zomerreces voor een debat over het coronabeleid van het kabinet. De coalitiepartijen houden dat tegen, zegt PvdA-leider Lodewijk Asscher in het radioprogramma Nieuws en Co op NPO Radio1.

“De coalitie heeft, nog voordat mijn aanvraag officieel behandeld was, laten weten dat ze dat debat niet willen”, aldus Asscher. Hij vindt dat “heel onverstandig” en roept de regeringspartijen op desnoods in commissieverband toch een vergadering te beleggen.

Volgende week staat wel een commissiedebat gepland over de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Asscher vindt dat evenwel te lang duren, gezien de toegenomen snelheid waarmee het virus de laatste weken om zich heen grijpt.

De PvdA-leider vindt dat het kabinet te weinig regie neemt, onder meer waar het gaat om het gebruik van mondkapjes. Gemeenten zijn hun eigen beleid gaan bepalen met een “onoverzichtelijke lappendeken aan regels” tot gevolg. De richtlijnen voor vakantiegangers die terugkeren uit risicogebieden vindt hij bovendien veel te vrijblijvend.