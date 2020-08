Meerjarige subsidie voor 58 festivals en 78 theatermakers

Het Fonds Podiumkunsten geeft vanaf 2021 aan 58 festivals en 78 theatermakers en producerende instellingen een subsidie van meerdere jaren.

Vrijwel alle positief beoordeelde festivals krijgen definitief een programmeringsbijdrage. En elk festival dat werd voorgedragen voor een organisatiebijdrage, krijgt die ook echt. Er zijn ook nieuwe festivals bij, zoals Roadburn en FestiValderAa.

“We ondersteunen de komende vier jaar een grote diversiteit aan festivals door het hele land: van grootschalig en multidisciplinair tot klein en opererend in een niche”, zegt directeur HenriĆ«tte Post.

Voor festivals werd een aparte regeling gemaakt, aldus het fonds. “Een die beter inspeelt op de variĆ«teit aan festivals en hun lokale inbedding. Voor beide subsidies zijn per landsdeel (Noord, Oost, West, Midden en Zuid) verschillende bedragen beschikbaar. Door per landsdeel te werken, is een goede landelijke spreiding gegarandeerd.”

Van de aanvragers onder de makers en instellingen krijgt 39 procent een meerjarige subsidie.