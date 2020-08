‘Onvoldoende zicht bij Van Rooi Meat op coronamaatregelen’

Bij slachterij Van Rooi Meat in Helmond is onvoldoende zicht op de naleving van de coronamaatregelen. Om die reden gaat de GGD onaangekondigde controles uitvoeren aan de poorten van het bedrijf. Dat maakte de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost maandagmiddag na beraad bekend.

Het Regionaal Beleidsteam van de Veiligheidsregio besprak maandag de berichtgeving in de media over Van Rooi. Daarin wordt gesteld dat medewerkers van het bedrijf onder druk zouden zijn gezet om gezondheidsverklaringen niet naar waarheid in te vullen.

Voorzitter John Jorritsma van de Veiligheidsregio zegt de kwestie “genuanceerd” te zien. Volgens Jorritsma worden wekelijks mensen aan de poort naar huis gestuurd en zijn er sinds 15 juni geen coronagevallen meer bekend bij de GGD.

Desondanks maakt het beleidsteam zich zorgen. “Het leiderschap op de werkvloer lijkt niet geheel onder controle”, aldus de Veiligheidsregio. Om die reden blijft de veiligheidsregio de vinger aan de pols houden en hebben de arbo-arts van het bedrijf en de GGD-arts nog zeker tot 1 oktober om de twee weken contact met elkaar.