Politie speurt nog naar verdachten zware mishandeling Gouda

De politie heeft nog geen verdachten in beeld van de mishandeling van twee mannen in Gouda vrijdag rond middernacht. Een van de slachtoffers ligt nog met zware verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie.

Het onderzoek naar de mishandeling aan de Doesburgweg is in volle gang. De politie is bezig camerabeelden veilig te stellen.

De man die nog in het ziekenhuis ligt woont aan die Doesburgweg. Hij vroeg vier jongens die bewuste avond of zij hun rommel wilden opruimen. Daarop werd hij zo hard geslagen dat hij bewusteloos raakte, maakte de politie eerder bekend. Ook de andere man kreeg meerdere klappen. De daders maakten zich uit de voeten.