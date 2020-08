Verviervoudiging passagiers met corona op Eindhoven Airport

Het aantal besmette passagiers op Eindhoven Airport is de afgelopen twee weken bijna verviervoudigd. Sinds begin juni kwamen er 26 passagiers met corona aan op het vliegveld. Twee weken geleden ging het nog om zeven passagiers die het virus onder de leden hadden. De besmette passagiers zaten verspreid over 21 vluchten, bevestigde de GGD Brabant Zuidoost maandag berichtgeving in het Eindhovens Dagblad.

De GGD kwam achter dit aantal middels het contact dat besmette mensen nadien opnamen met de gezondheidsdienst om zich te laten testen. Daarbij vertelden ze in een vliegtuig gezeten te hebben. De GGD is sindsdien een bron- en contactonderzoek gestart om te achterhalen met wie deze mensen contact hebben gehad.

Het werkelijke aantal besmette passagiers op Eindhoven Airport kan hoger zijn, omdat niet iedereen zich laat testen, aldus de GGD.

Met welke vluchten de besmette mensen het land binnenkwamen, is niet bekendgemaakt.