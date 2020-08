Wat te doen met vakantiegeld?

De zomervakantie staat voor de deur. Traditioneel de tijd van het jaar dat vele Nederlanders (vooral die met schoolgaande kinderen) hun koffers pakken om een tijdje in het buitenland te gaan vertoeven. De coronacrisis heeft in 2020 echter roet in het eten gegooid bij velen die deze plannen hadden. Ten eerste doordat er mensen nu niet op vakantie kunnen of willen doordat ze ziek zijn, of een naaste ziek is of is overleden. Daarnaast gelden er nog steeds strikte maatregelen voor reizen naar andere landen. Voor het vakantiegeld dat in mei of juni ontvangen is en dat niet aan een vakantie in het buitenland besteed kan worden, worden daarom door veel mensen alternatieve doelen gezocht.

Vakantie in eigen land

Onderzoeksbureau NBTC-NIPO Research heeft onderzoek gedaan naar de vakantieplannen van Nederlanders in de periode van mei tot en met september 2020. Ruim zeven miljoen mensen gaven aan alsnog op vakantie te willen gaan. Dat is bijna veertig procent minder dan in 2019, toen nog bijna twaalf miljoen Nederlanders op vakantie gingen. Van de mensen met vakantieplannen nu gaf bijna twee miljoen aan te gaan voor een vakantie in eigen land. Gezien het aantal slaapplaatsen in ons land zal het nog best lastig worden om een plekje ergens te kunnen bemachtigen. Hoewel je bij een vakantie in eigen land geen geld kwijt bent aan een vliegreis, is het te hopen dat de prijzen niet te erg zullen stijgen door de toegenomen vraag.

Vakantiegeld beleggen in aandelen of crypto

Uit een ander onderzoek van de ING bleek daarnaast dat veel mensen dit jaar het vakantiegeld gebruiken om te starten met beleggen. Aandelen of crypto kopen is hierbij erg populair. De koersen van zowel aandelen als cryptocurrency hebben begin dit jaar een behoorlijke val gemaakt door de coronacrisis. Intussen zijn ze echter ook alweer opgeklommen tot de hoogte van februari 2020. Eerder had vooral de cryptomarkt de naam erg volatiel te zijn. Naast een behoorlijke dip half maart door de coronacrisis bleek deze dit jaar toch redelijk stabiel, zelfs onder de huidige omstandigheden.

Er zijn verschillende cryptocurrencies beschikbaar, waarbij de Bitcoin de oudste en meest bekende is. Bitcoins kopen is momenteel zeer populair en deze munt wordt steeds vaker geaccepteerd als algemeen betaalmiddel. Deze eerste digitale valuta vormde de basis voor vele andere cryptocurrencies, zoals de Litecoin. Benieuwd om te zien of jouw vakantiegeld nog een mooie winst kan gaan opleveren? Houd dan goed de koers van de verschillende cryptovaluta’s in de gaten.

Schulden aflossen en sparen

Voor mensen met schulden, of mensen die geen of maar een kleine financiële buffer hebben, is het meest verstandig het vakantiegeld hiervoor te gebruiken. Door schulden af te lossen creëer je meer rust voor jezelf. Dit is veel waardevoller dan een vakantie, bezittingen of investeringen. Ook zijn er veel mensen in ons land die maar een kleine financiële buffer hebben, of zelfs helemaal geen. Het is altijd verstandig een bepaald bedrag (hoeveel is afhankelijk van je situatie) achter de hand te houden voor financiële tegenvallers. Door met het vakantiegeld nu een buffer te creëren kom je in de toekomst minder snel in de problemen. Dit is zeker niet onverstandig met de onzekere tijd die nog voor ons ligt door corona.