Aruba voert strenge coronamaatregelen in na toename besmettingen

Op Aruba zijn vijf nieuwe besmettingen met corona geregistreerd. Dat heeft minister-president Evelyn Wever-Croes maandagavond (lokale tijd) bekendgemaakt. Het gaat om lokale besmettingen.

Volgens Wever-Croes heeft de bevolking zich de afgelopen twee weken niet goed aan de corona-regels gehouden. En dit is volgens haar het resultaat.

De regering voert per direct verschillende maatregelen in om verdere verspreiding te voorkomen. De overheid dringt er op aan dat iedereen een mondkapje draagt op plaatsen waar het niet mogelijk is meer dan 1,5 meter afstand te houden. Zoals bijvoorbeeld winkels, supermarkten en op kantoor.

Verdere zijn er strengere regels voor het beoefenen van sport, het bezoeken van restaurants en bars. Ook wordt een samenscholingsverbod afgekondigd. In publieke ruimtes mogen niet meer dan vier mensen bij elkaar staan of zitten.

Sinds Aruba op 1 juli zijn luchtgrenzen weer opende voor bezoekers uit Nederland, Canada en een groot deel van het Caribisch gebied, zijn er al meer dan tienduizend passagiers, onder wie 7000 toeristen geland. Sinds 10 juli zijn Amerikanen ook welkom. Mensen die naar Aruba willen reizen moeten voor vertrek een coronatest doen, of een test ondergaan bij aankomst.

Op de luchthaven zijn inmiddels bijna 3000 mensen getest op corona. In totaal zijn er 14 actieve besmettingen geregistreerd op het eiland.