Black Friday: In 2020 volledig digitaal?

Black Friday is voor de meeste retailers wellicht wel hét moment van het jaar om extra omzet te schrijven. In Amerika werd vorig jaar op Black Friday voor ruim 7,4 miljard aan omzet gegenereerd, bijna 20 procent meer dan het jaar ervoor. Ook Nederlandse retailers doen goede zaken tijdens Black Friday. Volgens De Standaard werd er in 2019 tijdens Black Friday voor ruim 1,5 miljard aan omzet gedraaid in Nederland.

Black Friday in het kort

Black Friday is in de Verenigde Staten de dag na Thanksgiving Day. Die vrijdag hebben heel veel Amerikanen een vrije dag. In Amerika wordt Black Friday beschouwd als het begin van het seizoen voor de kerstaankopen. Om de mensen naar de winkels te trekken, adverteren veel winkels met aanbiedingen.

Topdrukte tijdens Black Friday bij PostNL

Ook in Nederland is Black Friday inmiddels een evenement van gigantische omvang. Bezorgdienst PostNL verwerkt op een reguliere dag ongeveer 800.000 pakketten. Rond de feestdagen verwerken zij meer dan 1,6 miljoen pakketten. Dagen zoals Black Friday én Sinterklaas nemen dus een enorme logistieke druk met zich mee.

Black Friday en Covid-19: gaat dat samen?

Met de huidige Covid-19 situatie in de Verenigde Staten staat Black Friday op de tocht. Zien we dit jaar geen gillende Amerikanen in de Walmart? Als we diverse media in Amerika mogen geloven zien we Black Friday voorlopig niet terug in zijn originele vorm. Steeds meer winkels kondigen aan hun deuren gesloten te houden. De verwachting is dat de meeste winkels dit jaar eerder uitverkoop houden en de deuren dus gesloten houden omdat zij de veiligheid voor hun bezoekers niet kunnen garanderen.

Black Friday in Nederland ook op de tocht?

Ondanks dat Black Friday in Nederland minder hysterie met zich meebrengt in vergelijking met de Verenigde Staten zijn ook de winkelstraten in Nederland goed gevuld. Gezien de opleving van het Coronavirus is de kans groot dat ook in Nederland binnenkort de eerste maatregelen bekend worden gemaakt door grote winkelketens.

Online shoppen in 2020 nóg belangrijker

Paul Rombouts, eigenaar van één van de populairste Black Friday websites van Nederland houdt het nieuws nauwlettend in de gaten. “Ik verwacht dit jaar juist een extra drukte bij de online webwinkels en postorderbedrijven. Koopjesjagers zullen dit jaar meer dan ooit online gaan shoppen om drukte te voorkomen. In de meeste winkels mogen er nog steeds maar weinig mensen binnen. Om lange rijen te vermijden verwacht ik dat bedrijven zoals Bol.com, Mediamarkt en Coolblue nóg meer online omzet zullen draaien in vergelijking met vorig jaar.”