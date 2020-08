D66 maakt kandidaten voor lijsttrekkerschap bekend

D66 maakt dinsdag bekend wie de officiële kandidaten voor het lijsttrekkerschap tijdens de Tweede Kamerverkiezingen zijn. Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel, heeft voor haar kandidatuur al voldoende steunverklaringen van D66-leden binnen en is daarmee de eerste kandidaat-lijsttrekker.

D66-lid Ton Visser, die in 2002 en 2016 ook al een gooi deed naar het lijsttrekkerschap, maakt dit jaar meer kans om zich officieel kandidaat te kunnen stellen. Hij zei vrijdag nog slechts twee steunverklaringen verwijderd te zijn van de benodigde 228. Hij verwachtte zelf deze resterende verklaringen op tijd binnen te halen. Mario van den Eijnden, die “radicale democratie wil terugbrengen in de partij” als hij lijsttrekker zou worden, schat zijn eigen kansen minder hoog in.

Als er meer kandidaat-lijsttrekkers zijn dan Kaag, volgt er een digitale verkiezing onder de leden. Deze verkiezing sluit op 2 september. Na een stemmingsronde zal bekend zijn wie de lijsttrekker wordt. Kaag is de gedoodverfde kandidaat voor het politieke leiderschap van haar partij. Ze heeft weinig te vrezen van eventueel andere kandidaten.

Mocht Kaag de enige kandidaat zijn, dan heeft zij alsnog de goedkeuring nodig van 50 procent van de leden tijdens een ledenvergadering. Dit zal naar verwachting geen probleem voor haar worden.

Eind juni maakte de huidige D66-fractievoorzitter Rob Jetten bekend zich niet kandidaat te stellen als lijsttrekker. In plaats daarvan sprak hij zijn steun uit voor de kandidatuur van Kaag. Uit peilingen van Maurice de Hond bleek toen al dat Kaag meer steun onder D66-kiezers dan Jetten kreeg, en ook populairder was onder kiezers van GroenLinks en de PvdA.