Ferry Doedens moet vertrekken bij GTST

Ferry Doedens vertrekt bij Goede tijden, slechte tijden. De acteur stopt met zijn rol als Lucas Sanders in goed overleg met EndemolShine en RTL, heeft een woordvoerder bevestigd. Volgens de producent is er de afgelopen periode “een situatie ontstaan die voor alle partijen een lastige werkrelatie tot gevolg had”. “Hierdoor hebben EndemolShine en RTL samen met Ferry eind juni in goede harmonie besloten om de samenwerking te beëindigen.”

De acteur negeerde enkele keren de coronamaatregelen die producent EndemolShine had opgesteld. Op Instagram liet hij bijvoorbeeld zien dat hij gewoon naar feestjes ging en dat hij “iedereen knuffelde”. “Ik snap dat dat voor mijn werkgever een lastige situatie is geweest”, zegt Doedens daarover op Instagram.

Doedens is al sinds 2009 in GTST te zien en heeft nog opnames tot eind november. Zo kunnen de schrijvers van de soap hem er op een mooie manier uitschrijven.