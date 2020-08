Nederlanders om in de gaten te houden: goochelaar Bart Uriot (24)

Toen Bart Uriot (24) achttien jaar oud was zag hij een man op televisie een goocheltruc doen met speelkaarten. Met behulp van een techniek kon hij 52 speelkaarten op willekeurige volgorde binnen tien minuten onthouden. Dat wilde Bart ook kunnen. Hij deed er de eerste keer zes uur over, maar dit weerhield hem er niet van om goochelaar te worden en drie jaar geleden zijn eigen bedrijf te starten. “Ik laat zien dat het onmogelijke mogelijk kan worden gemaakt.”

Een goochel opleiding heeft hij nooit gedaan, het goochelen is hem gewoon komen aanwaaien. Maar dit betekent niet dat Bart heeft stil gezeten. Na het zien van de man op tv is hij flink gaan oefenen, net zo lang totdat hij ook in tien minuten de 52 speelkaarten op willekeurige volgorde kon onthouden. “Ik heb wel 10.000 uur werk hieraan gehad om op het niveau te komen waar ik nu ben. Dat betekent veel zelfstudie en veel leren van mijn mentoren. Ik vond het geweldig dat zoiets mogelijk was. Ik ben naar andere goocheltrucs met speelkaarten gaan kijken en toen wist ik al snel: dit wil ik, dit voelt heel goed. Die passie was er gewoon, de vonk sloeg meteen over.”

Van computers naar mensen

In het begin deed hij er nog een HBO ICT studie naast, wat compleet iets anders was. “Voor mijn studie was ik vooral met computers bezig, nu ben ik vooral met mensen bezig. Ik goochel veel aan tafel en dan moet je je extravert kunnen opstellen, goed met mensen om kunnen gaan, nieuwe contacten kunnen leggen en met gemak op mensen kunnen afstappen en jezelf introduceren. Dat is wel heel anders dan hoe ik ervoor was. Ik heb mezelf door het goochelen echt beter leren kennen. Ik ben van mezelf introvert, maar weet nu dat ik het ook leuk vind om met mensen te werken en ze te entertainen.”

Hij startte met goochelen bij particulieren en treedt inmiddels op bij bedrijfsfeesten en evenementen. ‘Sinds een jaar heb ik een eigen act op het podium van zo’n vijftien minuten. Ik werk samen met de Amsterdam Magic Show, een groep van goochelaars. Mijn specialiteit is speelkaarten, maar ik werk ook met munten, trouwringen en touwen, en laat voorwerpen vliegen. Met goochelen laat je iemand een droom beleven, maar dan in de werkelijkheid. Dat vind ik er mooi aan. Ik ben uiteindelijk mijn studie gestopt, omdat ik hiermee verder wilde.”

Waarom sta je in de ochtend op en doe je wat je doet?

“Ik vind het ongelofelijk leuk om dit te doen, dit is echt een droom van mij om op deze manier te leven. Het is uitdagend en het entertainen van mensen motiveert mij. Ik kan ze iets unieks laten zien. Verder spreekt de gekke showbusiness mij aan; je komt heel veel mensen tegen en elke dag is anders. Ik kom op de gekste plekken en ik reis door heel Nederland. Ik hoop in de toekomst ook in het buitenland te kunnen optreden. Ik zie wat voor impact het goochelen kan hebben. Van andere goochelaars hoor ik dat mensen soms na twintig jaar nog een act of truc weten. Ik hoop dat het goochelen mensen inspireert en dat ik hiermee laat zien dat er meer mogelijk is dan wijzelf denken.”

Hoe ziet jouw ochtendroutine eruit?

“Die ziet er heel gestructureerd uit. Ik heb ongelofelijk veel geleerd de afgelopen jaren en ik weet heel goed waar ik naartoe wil. Er zijn een aantal goochelaars die mij geïnspireerd hebben met hun eigen routines en ik ben veel boeken gaan lezen over spiritualiteit, het leven en financiën. Ik mediteer elke ochtend na het douchen en ontbijten. Dat helpt me om te focussen. Vervolgens doe ik een visualisatie, en lees ik mijn visie, waar ik naartoe ga. Dat houdt me scherp, en geeft me energie en een drive. Dan begint mijn dag en ga ik kijken naar mijn takenlijst.”

Wat houd je momenteel bezig?

“Dat is mijn eigen act verbeteren. Deze week heb ik weer een Amsterdam Magic Show, dus die ben ik aan het voorbereiden. Dat is altijd harstikke leuk, om mijn act te verbeteren. Verder ben ik een leuk idee aan het uitwerken om misschien vrijwillig mijn diensten aan te bieden aan een restaurant. Wellicht kan ik hun winst omhoog halen en wat geld inzamelen voor restaurant eigenaren. Voor mij is het ook interessant want dit houdt mij ook bezig. Door corona heb ik momenteel geen optredens, dus ik probeer op andere manieren bezig te blijven en de magie in mijn vingers te houden.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als eigen ondernemer?

“Ik probeer veel te sporten, minimaal drie keer in de week sta ik in de sportschool om in conditie blijven. In de showbusiness vind ik dat belangrijk, want je staat veel op een podium. Ik zie het goochelen niet als werk. Soms werk ik veertien uur per dag. Ik plan niet echt vrije dagen in, ik kijk wanneer het uitkomt om iets sociaals te doen. Ik ben eigenlijk altijd bezig en dat geeft me energie. Verder lees ik veel zelfhulpboeken, dat inspireert me. Op tijd naar bed lukt me niet. Ik wil wel vroeg naar bed en dan weer vroeg op, maar ik ben soms zo bezig dat ik pas om half twee ga slapen. Ik wil dan niet stoppen omdat ik in een flow zit.”

Welke wijze les heb je geleerd?

“Meer actie ondernemen, gewoon doen, meer “ja” zeggen. Ik heb geleerd om me extravert te gedragen, om die eigenschap te ontwikkelen. Hierdoor is mijn zelfvertrouwen gegroeid. Het beeld wat ik van mezelf heb, is ook veranderd. Het is eigenlijk helemaal niet zo eng of moeilijk om met mensen te praten. Als je denkt dat je dat niet goed kan, is dat niet helpend. Ik heb het boek Psycho-Cybernetics gelezen en dat gaat over dat je zelfbeeld het maximale is wat je kan bereiken. Ik heb ook geleerd over geld en zelfliefde. Dat laatste vind ik nog wel lastig. Ik weet nu wel dat ik mezelf ook iets mag gunnen en gewoon “nee” mag zeggen. Andere mensen zijn vaak bang om “nee” te zeggen en dus pleasen ze maar andere mensen. Weten wanneer je “nee” moet zeggen is net zo belangrijk om te weten als wanneer je “ja” moet zeggen. Verder heb ik veel van het ondernemerschap geleerd, ik doe alles zelf in mijn bedrijf: sales, marketing, het performen.”

Wat breng jij aan de wereld?

“Ik denk positiviteit: ik zie altijd kansen, ook als het even tegenzit, zoals nu met corona. Ik ben al mijn boekingen kwijtgeraakt, maar ik zie nog steeds kansen en manieren om mensen te helpen. Anderen zeggen dat ook altijd over mij. Ik vind het leuk om mensen te helpen en om een bedrijfsfeest goed te laten verlopen, om mensen te inspireren en dat er iets van een betekenis in mijn act zit. Ik laat mensen zien dat het onmogelijke mogelijk gemaakt kan worden.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Mijn leergierigheid. Dat ik altijd meer weer leren en mezelf en mijn visie wil verbeteren, en dat ik daar altijd mee bezig ben. Hierdoor kan ik anderen beter helpen.”

Stel, je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Ik heb al een mentor, dat is een goochelaar. Hij is Nederlands kampioen geweest. Ik kende niemand in Nederland die goochelde en toen heb ik hem ontmoet bij een goochelaarsvereniging. We namen een keer dezelfde trein terug naar huis en toen bleek dat hij vijftig meter achter mij woont. Ik heb zoveel van hem geleerd, hij is twintig jaar verder dan ik op dit gebied. Hij heeft me jaren aan werk bespaart door de manier waarop hij over goochelen denkt.”

Welk vak heb je gemist op school?

“Over geld, daar heb ik niets over geleerd. Ik heb daar zelf een aantal boeken over gelezen, omdat we daar niets over leren op school. Over dit onderwerp en vooral de geschiedenis van geld wat te maken heeft met zilver en goud. Hier weten mensen bijna niks over en daar ligt het geld bijna letterlijk voor het oprapen. Daar kan ik wel drie uur over praten, maar dat zal ik nu niet doen.”

Stel, vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten, met wie en waar zou je het over willen hebben?

“Ik denk dat ik dan een tonijnsalade eet. Als die goed is gemaakt, vind ik dat super lekker. Met een glas koud water erbij, met wat citroen. Ik drink geen alcohol. Ik zou wel willen eten met een vriendin van mij waar ik vroeger diepe gesprekken mee gevoerd heb. Ik kan goed met haar praten over spiritualiteit en het leven, en dus even niet over goochelen. Ik zou het hebben over de waardering van het leven, en dat alles zo uniek is, bijvoorbeeld dat we in en uit ademen. En dat we dankbaar mogen zijn, bijvoorbeeld als we gezond zijn. Het is belangrijk dat we dat niet als normaal zien.”