Zelf muizen aanpakken: wat helpt en wat niet?

Je zit aan de keukentafel en je voelt iets over je sloffen glijden. Eigenlijk durf je niet naar beneden te kijken, maar je doet het toch. Er zit een muis op je slof met een stukje kaas in zijn pootjes! Beter bewijs van een muizenplaag kun je niet hebben, toch? Sommige mensen rennen dan gillend de keuken uit, maar jij houdt je hoofd koel. Je gaat namelijk actief muizen bestrijden. Maar dan moet je wel weten waar je aan begint.

Zijn muizenvallen een goed idee?

Op zich wel, maar er zitten wat haken en ogen aan. Je koopt wat klapvallen en je zet die neer op plekken waar veel muizen komen. Natuurlijk leg je wat lekkers in een val klaar, zoals een klodder pindakaas, want muizen zijn dol op suikers en vetten! Controleer dagelijks of je muizen hebt gevangen en je hebt mogelijk prijs. Of de vallen werken bij een heftige plaag? Je vangt in een paar weken misschien tien muizen, maar de rest van de familie blijft altijd buiten schot.

Lokdoosjes met muizengif: zijn die beter?

Ook voor lokdoosjes geldt dat je hier nooit alle muizen mee vangt. Bovendien is er nog een ander probleem: als een muis van het giftige lokaas eet, duurt het even voor de muis doodgaat. Deze eet van het gif, perst zich weer door een opening in de muur en sterft mogelijk binnen diezelfde muur. Ruik je na verloop van tijd een nare stank, maar zie je nergens een dode muis! Die stank kan, zeker in de zomer, wekenlang aanhouden.

Is een ultrasoon apparaat een nóg beter middel dan?

Je hebt ze misschien wel eens gezien: ultrasone apparaten tegen muizen. Die geven een geluid af dat alleen muizen kunnen horen. Naar het schijnt slaan de muizen dan op de vlucht. De vraag is alleen: waar gaan die muizen dan naartoe? Overigens is de effectiviteit van deze apparaten ook nog niet voldoende wetenschappelijk bewezen.

Wat helpt dan wél tegen muizen?

Laat geen afval of etensresten slingeren, want dit is precies wat muizen willen! Bewaar voedsel in harde, goed af te sluiten dozen of blikken. Niet in plastic verpakkingen, want muizen knagen daar zo doorheen! Dicht zoveel mogelijk naden en kieren in muren of vloeren, zodat muizen zich niet makkelijk door je huis kunnen verplaatsen. Muizen worden ook aangetrokken door vogelvoer. Voer dus even geen vogeltjes! Lucht je woning regelmatig: muizen zijn namelijk dol op vochtige en warme ruimtes. Gooi de ramen en deuren maar open!

Muizen nog sneller aanpakken? Leg contact met een expert

Krijg je de muizen niet weg, ook al heb je alle tips geprobeerd? Tja, muizen bestrijden is inderdaad lastig als de beestjes vrijwel alle ruimtes in je huis bezetten. Ons advies is dan ook om zo snel mogelijk een ervaren bestrijder in te schakelen. Dus voor de plaag (nog verder) uit de hand loopt. Zo vind je bijvoorbeeld bij Beestjes Kwijt snel een vakman die in jouw stad werkzaam is.