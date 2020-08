Aboutaleb pleit voor aanscherping coronamaatregelen

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, hoopt dat het kabinet donderdag de versoepeling van een aantal coronamaatregelen terugdraait. Hij zei dat woensdag op het Rotterdamse Binnenwegplein waar hij een toelichting gaf op de mondkapjesplicht in onder meer het centrum van de stad. De zorg van Aboutaleb is dat er in Rotterdam dagelijks meer dan honderd coronabesmettingen bijkomen.

Welke maatregelen volgens hem weer moeten worden aangescherpt, vertelde hij niet. “Maar op 1 juli werd door de versoepeling mij een aantal maatregelen afgenomen. De Nederlander kreeg meer vrijheden. Welke maatregelen ik terug wil? Daarover ben ik met het kabinet in gesprek.” Hij pleit wel voor snelheid, want de invoering van de mondkapjesplicht duurde hem te lang. “We zijn nu twee weken verder en voeren de plicht nu in. Dat zijn kostbare weken.”

Inmiddels heeft Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond drie caf├ęs en een sportkantine laten sluiten die zich niet aan de coronaregels hielden. “Er zitten meer sluitingen in de pijplijn”, aldus Aboutaleb.

De mondkapjesplicht in delen van Rotterdam geldt voor een termijn van drie weken. Aboutaleb liet doorschemeren dat deze periode best langer kan gaan duren als het aantal besmettingen niet flink afneemt. “Ik ben niet optimistisch. Meer dan honderd besmettingen per dag is echt te veel. Samen met GGD en ErasmusMC bekijk ik de besmettingscijfers. Hopelijk is het niet nodig.”