Bespaar geld met LED inbouwspots

Geld besparen door LED inbouwspots te kopen en te installeren. Dat klinkt misschien vreemd, maar stiekem werkt het wel. LED spots zijn namelijk daadwerkelijk een stuk voordeliger dan de halogeen varianten. Je moet wel wat investeren om je hele woning te voorzien van LED verlichting, maar alsnog is dit een verstandig idee. De stroomkosten zijn bij LED spots namelijk vele malen lager dan bij halogeen.

Bespaar op energiekosten

Met behulp van LED spots zul je dus minder geld hoeven te betalen voor je energierekening. Dit komt doordat dergelijke lampen veel minder stroom verbruiken dan halogeen-, spaar- en gloeilampen. Waardoor dit komt? Nou, LED inbouwspots gebruiken een chip om te werken. Deze chip zet de stroom op een efficiënte wijze om tot licht. Hierbij komt weinig warmte vrij, wat er dus voor zorgt dat een LED lamp de beste lichtbron is qua efficiëntie. Als je het gaat vergelijken met een halogeenlamp dan zal je zien dat een LED spot zo’n 10 keer minder stroom gebruikt om dezelfde hoeveelheid licht te produceren, maar het is zelfs 25 keer minder dan bij een gloeilamp.

Langere levensduur

Je zult dus lagere energiekosten hebben als je overstapt op LED verlichting, maar ook zul je minder hoeven te betalen voor het vervangen van de lampen. Dit komt doordat de levensduur van LED lampen veel langer is dan die van de ouderwetse exemplaren. Dit heeft tevens weer te maken met het feit dat LED verlichting eigenlijk niet warm wordt, dus ze kunnen niet kapot gaan doordat ze oververhit raken. Aangezien halogeen- en gloeilampen een gloeidraad hebben gebeurt dit bij deze producten nog wel eens.

Rekensom

Om nou echt erachter te komen of het voor je voordelig is om LED spots aan te schaffen kun je een rekensom maken. Laten we zeggen dat je 10 LED spots van 3 watt nodig hebt ter vervanging van 10 halogeenlampen van 50 watt. Je zult dan zo’n 160 euro moeten investeren voor de LED lampen. Nu gaan we kijken naar de energiekosten. Bij de halogeen spots zul je hiervoor 262,50 euro per jaar moeten betalen, terwijl de spots maar 15,75 euro kosten op je energierekening. Dat is een besparing van maar liefst 246,75 euro per jaar!