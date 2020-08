Betogers tegen mondkapjesplicht Rotterdam krijgen boete

Dertig mensen die woensdag in het centrum van Rotterdam tegen de mondkapjesplicht demonstreerden, hebben een boete van 95 euro gekregen. Dat meldt de politie.

De demonstratie die begon op het Schouwburgplein was niet aangekondigd. De groep, die geen mondkapje droeg, was van plan om via de Korte Lijnbaan en Lijnbaan naar het Stadhuis te lopen. In dat gebied geldt sinds woensdag een mondkapjesplicht. De groep liep ondanks de verschillende vorderingen toch het mondkapjesgebied in.

Halverwege de Korte Lijnbaan werden zij tegengehouden door de politie en werden zij nogmaals gewaarschuwd en gevraagd het gebied te verlaten of een mondkapje op te zetten. Dertig demonstranten gaven hier geen gehoor aan. Zij kregen een proces-verbaal. De sfeer werd volgens de politie dan ook eventjes grimmig, maar al snel konden agenten dit de-escaleren en werd de groep terug naar het Schouwburgplein geleid.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb vond het gedrag van de mensen die protesteren onverantwoordelijk en weinig solidair. Hij zei dat in een toelichting op de mondkapplicht die sinds woensdag vanaf 06.00 uur van kracht is in delen van het centrum, markten en twee grote winkelcentra. Aboutaleb sprak zelfs van asociaal gedrag. “Protesteren mag. Het is een onderdeel van onze democratie, maar doelbewust zonder mondkap op zo’n drukke plek protesteren is niet te tolereren. Aan de voet van de Erasmusbrug is genoeg ruimte.”