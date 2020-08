Hondenteam Signi voorlopig niet naar Beiroet

De Stichting Signi Zoekhonden reist voorlopig nog niet af naar het rampgebied in Beiroet. Het Nederlandse speurhondenteam reist vaker op eigen initiatief naar plekken waar een ramp is gebeurd. “We hebben het erover gehad, maar ik denk dat we er nu slecht tussen komen. Het gebied zal worden afgegrensd, en er is nu meer behoefte aan medisch personeel”, zegt een woordvoerster.

Het team heeft bovendien meer ervaring met natuurrampen, aldus de woordvoerster. “Met, ik zal het maar zo zeggen, verkoolde lichamen kunnen wij helaas niet veel.” Een basisteam (vier mensen, drie honden) staat in principe klaar om te vertrekken, en zou binnen 24 uur op reis kunnen, met eigen voorraad eten. Verzekeringen zijn geregeld en de honden zijn altijd inge├źnt. Dit team houdt woensdag en de komende dagen onderling contact over de situatie in Beiroet.

Signi Zoekhonden is een non-profit stichting, die ten doel heeft vermiste mensen (levend of overleden) op te sporen. Dat doen ze met behulp van zoekhonden en een professioneel duik-, sonar-, vaar- en grondonderzoeksteam.

Behalve zoekacties in Nederland heeft het team met de tientallen vrijwilligers zijn expertise ingezet in diverse internationale rampgebieden. Dat gebeurde onder meer na de tsunami in Japan en de aardbeving in de Filipijnen.