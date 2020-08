Met je smartpone op reis: hoe zit dat nou in het buitenland?

De zomervakantie is inmiddels van start gegaan, maar dit betekent voor de meeste Nederlanders dat ze geen vakantie van hun telefoon nemen. Alhoewel veel Nederlanders vakantie in eigen land vieren, vertrekken er ook velen naar Spanje, Frankrijk of Duitsland. Wat moet je weten over roaming en mobiel bellen en internetten in het buitenland?

Stuk goedkoper geworden

Tijdens je vakantie bellen, sms’en en internetten is sinds 2017 een stuk goedkoper geworden dankzij de afschaffing van de roamingkosten. Dit betekent dat je niet extra hoeft te betalen voor het gebruik van je smartphone binnen de EU. Dat is voor iedereen die tijdens de vakantie een foto wil posten op sociale media, met het thuisfront wil whatsappen of een mail sturen of een filmpje wil kijken goed nieuws. In het verleden moesten we behoorlijk wat geld betalen voor roaming, maar anno 2020 betaal je in principe hetzelfde als in Nederland. Maar er bevinden zich wel een aantal addertjes onder het gras.

Dataroaming

Zo werkt dataroaming. Dit betekent dat je telefoon gebruik maakt van een ander telecomnetwerk dan dat van je eigen provider in Nederland. Dankzij roaming blijft het mogelijk om met een smartphone ook in het buitenland te bellen, sms’en en internetten. Danzij nieuwe regels worden de kosten hiervoor niet langer in rekening gebracht bij de consument. Je belt dus in Europa vanuit je eigen bundel. Smartphone gebruikers die een Android of iOS smartphone gebruiken, hebben een instelling op hun telefoon waarmee ze roaming aan of uit kunnen schakelen. Als je deze functie uitschakelt, voorkom je dat je smartphone verbinding maakt met een alternatief netwerk. Als roaming aan staat, kan je alleen internetten op 3G of 4G.

Alleen landen binnen de EU

Je kunt je telefoon dus op dezelfde manier gebruiken in Duitsland, Frankrijk of Spanje als in Nederland. Maar let op. Deze regels gelden alleen voor landen die deel uitmaken van de Europese Unie. Ga je met vakantie naar Zwitserland of Noorwegen, dan gelden er andere regels. Neem hiervoor contact op met je provider zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Met de Brexit voor de deur zullen er op den duur ook andere regels voor het Verenigd Koninkrijk gelden.

Extra belasten

Consumenten moeten ook rekening houden dat providers je nog steeds extra kunnen belasten wanneer je vanuit je eigen land naar andere Europese landen belt. Als je belt met je hotel in Griekenland vanuit huis betaal je deze kosten buiten je abonnement. Deze tarieven verschillen per provider. Als jij vanaf je camping in Spanje naar Nederland belt, is er niets aan de hand. Voor mensen die een ‘onbeperkt’ abonnement hebben, geldt er de zogenaamde fair use policy. Zo kan het zijn dat je maximaal 10GB per maand in het buitenland mag internetten. Hiermee wil een provider misbruik voorkomen, zodat iemand zijn of haar smartphone niet gebruikt als hotspot voor menig ander apparaat.

Buiten Europa

Ga je buiten Europa met vakantie? De kosten voor roaming buiten de Europese Unie is niet aan kostenlimieten gebonden. De meeste providers bieden (tijdelijke) bundels waarmee je ook in het buitenland op een 3G- of 4G-netwerk kunt internetten. Het is ook mogelijk om een lokale simkaart te kopen. Met name in toeristische gebieden zijn simkaarten te verkrijgen waarmee je veel goedkoper via het lokale netwerk kunt internetten.