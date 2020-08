Vrouw Nederlandse ambassadeur Libanon zwaargewond in ziekenhuis

De vrouw van de Nederlandse ambassadeur in Libanon ligt na de explosie in Beiroet van dinsdag zwaargewond in het ziekenhuis. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De vrouw is tevens medewerker van het ministerie.

Het is niet bekend of ze in levensgevaar verkeert en of haar situatie stabiel is. Vijf andere Nederlanders raakten lichtgewond. Vier van hen zijn aan de ambassade verbonden.

De ambassade is momenteel gesloten voor publiek. Wel is er een crisisteam werkzaam. De ambassade is bereikbaar voor Nederlanders in nood op het telefoonnummer +31 247 247 247.

Het ministerie raadt Nederlanders met familie of vrienden in de Libanese hoofdstad aan contact met hen te zoeken. Een woordvoerder kon niet zeggen hoeveel Nederlanders er op dit moment in Beiroet zijn. Omdat er voor een groot deel van Libanon vanwege het coronavirus een negatief reisadvies geldt, verwacht het ministerie niet dat dit er veel zijn.