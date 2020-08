‘Waarschijnlijk streep door introductieweken voor studenten’

De introductieweken voor studenten kunnen hoogstwaarschijnlijk niet doorgaan. Het kabinet vreest dat bij deze evenementen de coronamaatregelen onvoldoende worden nageleefd en overweegt daarom serieus er een stokje voor te steken.

Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws. Een definitief besluit valt bij een ingelast overleg van de meest betrokken ministers donderdagmiddag. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) geven na afloop een persconferentie.

De Amsterdamse studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. zette eerder deze week de kennismakingsperiode stop wegens vier coronabesmettingen bij leden en aspirant-leden. Ook in Rotterdam zijn grote zorgen om het hoge aantal besmettingen onder studenten.

Niet alleen studenten maar ook vakantiegangers die terugkeren uit risicogebieden vormen een bron van zorg. Het kabinet overweegt volgens ingewijden een teststraat in te richten op Schiphol waar reizigers zich vrijwillig en laagdrempelig kunnen laten testen.

Voor terugkeerders uit landen waarvoor een oranje of rood reisadvies geldt, geldt een dringend advies om na thuiskomst twee weken in quarantaine te gaan. Maar als zij in korte tijd twee keer negatief testen, kan die periode mogelijk worden verkort.

Het extra kabinetsberaad is ingepland omdat het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus de afgelopen weken sterk is toegenomen. De Tweede Kamer is daar eveneens bezorgd over. Volgende week is er een plenair debat, voorafgegaan door een technische briefing over de jongste ontwikkelingen rond het virus.