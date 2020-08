Aboutaleb praat met Feyenoord over zingende supporters

De oefenwedstrijd zondag tussen Feyenoord en Sparta gaat voorlopig nog door mét supporters. Bij de stadsderby mogen maximaal 7000 fans zijn.

Dat besluit is nog niet definitief, aldus de woordvoerder van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. De burgemeester voert vrijdag nog met Feyenoord overleg over het gedrag van enkele supporters tijdens de eerste openbare training afgelopen woensdag. Een groep fans van de club op Zuid zong de spelers toe en dat is volgens de protocollen strikt verboden. Tijdens de persconferentie donderdagavond haalde premier Mark Rutte dit gedrag van de supporters als onacceptabel aan.

Aboutaleb, die ook voorzitter is van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, is content met de extra maatregelen die premier Mark Rutte presenteerde. Zo zijn de regels voor de horeca weer aangescherpt.

Woensdag, bij de invoering van de mondkapjesplicht in delen van zijn stad, zei Aboutaleb dat hij door de versoepeling van de coronamaatregelen op 1 juli hij minder goed kon optreden. “Met regionale en extra landelijke maatregelen heb ik vertrouwen dat we het virus eronder krijgen,” laat Aboutaleb via zijn woordvoerder weten.