Corona kost gezondheidsdiensten bijna half miljard

Door de uitbraak van het coronavirus moeten de regionale gezondheidsdiensten (GGD’en) dit jaar bijna een half miljard euro extra uitgeven. Ze hebben onder meer honderdduizenden mensen getest op het virus. Ook doen de diensten bron- en contactonderzoek om te kijken waar iemand besmet kan zijn geraakt en aan wie hij of zij het virus kan hebben overgedragen.

Al dat extra werk kost de GGD’en dit jaar 465 miljoen euro, is de inschatting van onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF). Dat keek voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) naar de onkosten van de gezondheidsdiensten.

Het bron- en contactonderzoek kost 272,6 miljoen euro. Dat is bijna 60 procent van het totaalbedrag. Vooral tussen september en december verwachten de regio’s hier veel geld aan kwijt te zijn, ze schatten dat ze dan 191 miljoen euro moeten uitgeven aan zulk onderzoek. Dat is meer dan landelijk was berekend. Volgens de onderzoekers hebben GGD’en ook onkosten die “wellicht geen uitvoeringskosten zijn maar wel direct door corona veroorzaakt zijn”. Ze moeten bijvoorbeeld extra beschermingsmiddelen kopen. De tests zelf, de “bemonstering”, kosten over heel 2020 ongeveer 95,6 miljoen euro.

Doordat de GGD’en zich volledig op de bestrijding van het coronavirus richten, komen ze aan sommige andere taken niet toe. Zo vaccineren ze minder reizigers, omdat minder mensen op vakantie gaan. Dat scheelt ruim 13 miljoen euro aan inkomsten, schatten de diensten.