Coronacrisis leidt tot recordomzet kunstveilinghuizen

Niet alleen de supermarkten hebben tijdens de coronacrisis hun omzetten fors zien stijgen, ook de grote veilinghuizen Christie’s, Sotheby’s en Philips deden goede zaken. Kunstkopers blijken hun slag graag digitaal te slaan en dat bezorgde de veilinghuizen een recordomzet, zo meldt verzekeraar Hiscox na onderzoek van kunstmarktanalysebureau ArtTactic.

In de eerste helft van dit jaar noteerden Christie’s, Sotheby’s en Philips een omzet van 336 miljoen euro, maar liefst 436 procent meer dan in dezelfde periode van 2019. Een groot deel daarvan werd geboekt tijdens de uitbraak van corona, die daarom een keerpunt vormt voor de toekomst van de digitale kunstverkoop, aldus Hiscox. De onlinekunstverkoop was in deze periode goed voor 28,3 procent van de totale veilingverkopen bij deze drie veilinghuizen, tegenover slechts 1,2 procent in het eerste halfjaar van 2019. Vooral beeldende kunst werd online verkocht, gevolgd door horloges en sieraden, decoratieve kunst en meubels.

Naar verwachting zal de onlinehandel in kunstobjecten blijven groeien, nu veilingplatforms door corona vergaand hebben moeten digitaliseren. De traditionele veilinghuizen zullen volgens Hiscox hun aanbod verbreden naar bijvoorbeeld design, dure sneakers of bijzondere munten, om zo een jongere doelgroep aan te spreken. Die loopt minder gauw warm voor bijvoorbeeld beeldende kunst.