‘Deel supermarkten schendt afspraken over barbecuevlees’

Niet alle supermarkten houden zich aan afspraken over het aanbieden van varkensvlees voor de barbecue met een keurmerk. Dat is de conclusie van de Dierenwelzijnscheck, een onlinedatabase waar consumenten de impact op dierenwelzijn en klimaat kunnen checken.

Volgens de Dierenwelzijnscheck scoort twee derde van de veertien supermarkten een onvoldoende, hun barbecueaanbod bestaat overwegend uit vlees. Meer dan de helft van de supermarkten biedt regulier varkensvlees aan zonder keurmerk, zoals spareribs, worsten en spiesjes. Supermarkten hebben toegezegd om vanaf 2015 enkel nog varkensvlees met Beter leven keurmerk 1 ster of hoger verkopen. Negen supermarkten hebben op dit moment varkensvlees zonder keurmerk in het barbecueassortiment. Albert Heijn, Lidl, Coop en Boni houden zich wel aan die afspraak.

“Het is schandalig dat de supermarkten zich niet aan deze minimale afspraak houden. Juist in de periode dat Nederland massaal gaat barbecue├źn, laten ze hun afspraken varen. Hierdoor liggen de Nederlandse barbecues vol met dierenleed”, zegt Laura Polderman van de DierenwelzijnsCheck

Ook spelen volgens het onderzoek niet alle supermarkten in op de behoefte om minder vlees te eten. Albert Heijn heeft het grootste vega(n) aanbod. Ook bij Coop en Deka is bijna de helft vegetarisch of veganistisch en daarmee scoren ook zij een voldoende.