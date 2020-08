Extra geld voor coronaproof maken van 34 theaters

Ruim 1,2 miljoen euro is beschikbaar gesteld om 34 theaters in het land coronaproof te maken. Het is het eerste bedrag dat Kickstart Cultuurfonds, een initiatief van de BankGiro Loterij en een groot aantal private fondsen, in een reeks van twaalf toekenningsrondes heeft bekendgemaakt. Zo krijgt Stichting Luxor Theater Rotterdam ruim 84.000 euro en gaat er meer dan 49.500 euro naar Stichting de Maaspoort Venlo.

Theaters konden sinds 15 juli een aanvraag indienen voor een bijdrage, zodat ze het publiek weer op een veilige manier kunnen ontvangen.

Kickstart Cultuurfonds kent volgende week bedragen toe aan concertzalen en poppodia, waarop wekelijks andere categorie├źn in de cultuursector volgen, zoals tentoonstellingen, theaterproducties. In totaal wordt ruim 16 miljoen euro verdeeld.