Introductieperiode voor studenten wordt flink versoberd

De introductieperiode waarin eerstejaarsstudenten kennismaken met hun universiteit of hogeschool, hun nieuwe woonplaats en hun medestudenten, wordt flink versoberd. De meeste activiteiten worden online gehouden of in kleine groepjes, zodat altijd 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

Dat heeft premier Mark Rutte bekendgemaakt in een persconferentie over de aanpak van het nieuwe coronavirus. Bijeenkomsten moeten “informatief van aard zijn”. Grootschalige feesten en ontgroeningen mogen niet doorgaan. Alcohol is taboe en om 22.00 uur moet het licht uit.

Juist onder jongeren is het virus de laatste weken bezig aan een opmars. Bovendien laten studenten zich volgens Rutte te weinig testen en werken zij onvoldoende mee aan bron- en contactonderzoek. Daarom worden “de teugels aangehaald”, aldus de premier.