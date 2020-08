Een week lang hittegolf: tips tegen de warmte

Het wordt tropisch warm de komende dagen. We hebben met een hittegolf te maken die een week lang kan duren, aldus weeronline.nl. De temperaturen komen regionaal dagenlang boven de 30 graden uit en pas in de loop van volgende week neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Hoe kom je deze hittegolf goed door?

Slapen als het warm is

Lekker slapen tijdens een hittegolf is mogelijk. Neem voor het slapen gaan een lauwwarme douche en vul je kruik met ijswater en leg hem tegen je knieën, enkels, polsen, nek, lies en ellebogen. Stop je lakens in een zak en leg deze kort in de vriezer. Als hier geen plek voor is, stop dan je kussensloop erin. Bewaar je aftersun in de koelkast en smeer je hiermee in voordat je naar bed gaat. Houd overdag zoveel mogelijk de ramen en gordijnen dicht en zet alles voordat je gaat slapen tegen elkaar open.

Lenzen en de warmte

Voor alle Nederlandse lenzendragers vraagt het warme en zonnige weer voor enige aanpassingen. Lenzen met een gecombineerd UV filter (A+B) beschermen de iris en de pupil, maar niet de rest van het oog en de huid eromheen. Daarom is het belangrijk om een goede zonnebril met gecombineerd UV filter (A+B) aan te schaffen. Hebben je lenzen geen UV filter? Lenzen bestellen doe je simpel online. Je kan ervoor kiezen om wegwerplenzen met een UV filter te kopen voor een dagje strand. Met het warme weer zoeken veel mensen verkoeling in het water. Zorg er voor dat je lenzen niet in aanraking komen met het zwemwater. Het beste is om de lenzen uit te doen of een zwembril te dragen.

Tegenwoordig heb je ook meekleurende contactlenzen met maximale UV bescherming. Deze lenzen passen zich automatisch aan in tint. Bij een grote hoeveel licht zal de contactlens donkerder worden waardoor je minder last hebt van overbelichting.

Kopje thee of bouillon

We zijn geneigd om veel ijsjes en ijskoude drankjes te drinken als het heel warm is. Dit heeft echter een averechts effect. Door het drinken van koud water daalt de lichaamstemperatuur waardoor je hersenstam gaat denken dat de hitte voorbij is. De lichaamstemperatuur zorgt ervoor dat je het extra warm krijgt. Tijdens een hittegolf kan je beter voor lauwwarme dranken kiezen, bijvoorbeeld wat muntthee, bouillon of water.

Houd het simpel

Het is een misvatting dat je koud moet eten met warm weer. Een lichte bouillon is bijvoorbeeld goed om vocht vast te houden. In de bouillon kun je dan groenten doen die je niet per se hoeft te garen, zoals taugé of spinazie. Niemand heeft echt zin om lang in de keuken te staan met warm weer. Waar mogelijk, kan je buiten koken, of neem een bakplaat en leg daar al je eten op. Dan hoef je niet te lang zwetend boven een warm fornuis te hangen.

Sporten in de ochtend of avond

Sporten tijdens een hittegolf is prima maar vergt wel planning. Het is niet aan te raden om tussen twaalf en vier te gaan hardlopen. Heel vroeg in de ochtend of juist laat op de avond is ideaal. Je kunt er ook voor kiezen om tijdens warme dagen bij de sportschool te vertoeven, waar je heerlijk in de airco van de apparaten gebruik kunt maken. Het belangrijkste is koelen, zowel voor als na het sporten. Wil je ongetraind toch iets doen? Ga dan een blokje om wandelen in de schaduw.