Voordelen van kunstgras

Je wilt een mooi gazonnetje aanleggen waar je het hele jaar door van kunt genieten. Gras brengt sfeer en levendigheid in de tuin en dat wil iedereen, groene vingers of niet. Het vergt echter ook veel tijd wat niet altijd op te brengen is. Daarom is kunstgras zo’n geweldige oplossing. Ben je nog niet helemaal overtuigd? Wij zetten graag de voordelen voor je op een rij!

De kwaliteit van kunstgras

Ten eerste is het belangrijk om te weten dat kunstgras er heel anders uitziet dan een paar jaar terug. Die neppe kleur met veel glans, waardoor het een hoog ‘plastic-gehalte’ had, is ongetwijfeld nog wel te koop, maar dat is niet de enige optie meer. Tegenwoordig kun je kunstgras kopen dat er echt uitziet, waardoor het vrijwel niet meer van echt te onderscheiden is.

Geen onderhoud meer

Met kunstgras ziet je tuin er strak en verzorgd uit! Heb jij ook zo’n hekel aan randjes knippen en grasmaaien? Met kunstgras hoef je hier nooit meer je zaterdagmiddag voor op te offeren. Jouw gazon ligt er altijd strak bij. Of wat dacht je van het op je knieën over de grasmat kruipen om al het onkruid te verwijderen dat de volgende maand weer net zo talrijk aanwezig is? Niet meer nodig! Ook hoef je je gras nooit meer te bemesten en sproeien is verleden tijd.

Geen platgedrukt gras meer

Het is zomer en je kinderen willen graag het opblaasbadje in de tuin zetten. Leuk idee, maar als je echt gras in de tuin hebt, wil je het badje na drie dagen eigenlijk toch wel weer opruimen. Je goed verzorgde gras is nu platgedrukt en modderig, daar gaat al je werk! Als je voor kunstgras gaat, maak je je daar geen zorgen over. Als je kinderen het willen, mag het badje de hele zomer wel buiten staan, want niets kan jouw gras deren. Het ziet er altijd perfect uit!

Overige voordelen

Kunstgras gaat, afhankelijk van de kwaliteit, wel tien tot 25 jaar mee. Het blijft jaar in jaar uit alle seizoenen door mooi, want dankzij de UV-bestendigheid is het kleurvast. Bovendien is het milieuvriendelijk en ideaal voor spelende kinderen door zijn zachte structuur. Als de ‘r’ weer in de maand is, verandert jouw gazon bovendien niet in een modderpoel, want het is bestand tegen alle weersomstandigheden.

Zijn er ook nadelen?

Ja, kunstgras heeft ook nadelen. Zo zul je voor mooi kunstgras wel een flinke duit neer moeten leggen, zeker wanneer je een groot gazon wilt aanleggen. Bedenk echter wel dat je de komende tien á 25 jaar geen geld opzij hoeft te zetten voor het kopen van een nieuwe grasmaaier en mest. Je bespaart dus een hoop op onderhoudskosten. Wat misschien nog wel het grootste nadeel is, is dat je nooit meer kunt genieten van de geur van vers gemaaid gras in je tuin. Toch zul je, als je een hekel hebt aan grasmaaien, waarschijnlijk wel met dat minpunt kunnen leven.