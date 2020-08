Voorman Engel van Viruswaarheid doet aangifte wegens mishandeling

Willem Engel, voorman van Viruswaarheid, heeft donderdag aangifte gedaan van mishandeling tegen een agent. Volgens Engel heeft de agent hem woensdag tijdens een demonstratie in het centrum van Rotterdam zo ruw bij de bovenarm gegrepen dat hij er een blauwe plek aan overhield.

Engel was naar eigen zeggen een confrontatie tussen de politie en de demonstranten aan het filmen toen de agent hem hardhandig bij de arm greep. De demonstranten wilden zonder mondkapjes het gebied in Rotterdam inlopen waar deze verplicht zijn. De politie deelde dertig boetes uit aan betogers die niet weg wilden gaan of een mondkapje voor wilden doen.

Over het voorval tussen de agent en Engel kon de politie donderdag niets zeggen.

Viruswaarheid zegt ook nog kort gedingen aan te spannen tegen Rotterdam en Amsterdam om de mondkapjesplicht in die steden van tafel te krijgen. De actiegroep spande eerder een kort geding aan tegen de Nederlandse staat vanwege coronamaatregelen als 1,5 meter afstand houden, maar de rechtbank in Den Haag wees de eisen af.