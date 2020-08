Wake op de Dam voor coronaslachtoffers

Voor de slachtoffers van het coronavirus wil de burgerorganisatie Containment Nu! donderdagavond een wake op de Dam in Amsterdam houden. Onder de noemer ‘Steek een kaarsje aan, niet een ander’ worden 10.000 kaarsen aangestoken en houden de aanwezigen 2 minuten stilte.

De burgerorganisatie herdenkt hiermee de Nederlanders die zijn overleden als gevolg van het coronavirus. “Dit zijn mensen die in de meeste gevallen nog jaren te leven hadden en vaak in afwezigheid van hun geliefden moesten overlijden. Schattingen, ook van de overheid, gaan uit van 10.000 à 15.000 Covid-doden.”

Containment Nu! vraagt verder aandacht voor de Nederlanders in risicogroepen, die zich vaak gedwongen voelen zichzelf sociaal te isoleren. Ook is de wake bedoeld als waarschuwing voor de toekomst. “De in ons land genomen controlemaatregelen zijn op vele aspecten minder intensief dan landen als Duitsland, Taiwan en Noorwegen, waar aanzienlijk minder sterfte is en waar een tweede golf vooralsnog uitblijft.”