Wethouder Urk legt taken voorlopig neer

SGP-wethouder Geert Post van de gemeente Urk legt zijn bestuurstaken neer, zolang er een onderzoek loopt naar zijn integriteit. Burgemeester Ineke Bakker van Urk heeft donderdagavond tot dat integriteitsonderzoek besloten, omdat de wethouder verzwegen had dat hij een nevenfunctie heeft als vervoersmanager bij het transportbedrijf van zijn zoon. De zoon is vorige week gearresteerd toen de Britse douane ruim 400 kilo harddrugs in zijn vrachtwagen vond.

Het college van burgemeester en wethouders en de fractievoorzitters van de Urker gemeenteraad kwamen donderdag in een spoedoverleg bijeen, nadat eerder deze week de nevenfunctie van Post aan het licht was gekomen. Post, die al sinds 2010 wethouder op Urk is, had die functie niet gemeld, terwijl wethouders wel verplicht zijn om dat te doen. Post bood tijdens het overleg zijn excuses aan voor dit verzuim. Dat is geaccepteerd volgens een woordvoerder van de gemeente.

Post had volgens de gemeente zelf al besloten zich terug te trekken als wethouder zolang zijn zoon verdachte is in het onderzoek naar de drugssmokkel. De zoon ontkent dat hij wist dat de partij drugs tussen bloemen in de wagen was verstopt. Een andere Urker wethouder neemt de portefeuilles van Post (visserij, onderwijs en economische zaken) voorlopig over.