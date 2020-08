Drukke dag voor Nederlandse reddingswerkers Beiroet

Met honden gezocht naar mensen in de verwoeste haven en opknapwerk verricht aan de beschadigde Nederlandse ambassade. Het zoek- en reddingsteam USAR (Urban Search and Rescue) heeft een drukke dag achter de rug in de Libanese hoofdstad Beiroet, die dinsdag werd getroffen door een verwoestende explosie.

Het Nederlandse USAR-team is in de nacht van woensdag op donderdag in Beiroet gearriveerd en bestaat uit 63 mensen en acht honden. “Alle honden zijn vrijdag ingezet in het havengebied van Beiroet om uit te sluiten dat daar nog mensen liggen”, zegt een USAR-woordvoerder. Vanwege de warmte wisselden de honden elkaar af. Bij de zoektocht zijn geen mensen gevonden.

Verder heeft het team werkzaamheden uitgevoerd aan de Nederlandse ambassade. Dit gebouw is door de explosie van dinsdag beschadigd en is voorlopig gesloten. Door de ontploffing raakten zes Nederlanders gewond. Het medisch team van de Nederlandse USAR-ploeg bezocht de gewonden vrijdag in de ziekenhuizen.

Over de werkzaamheden van zaterdag kon de USAR-woordvoerder nog niets zeggen. “Het is even wachten met welke verzoeken de lokale overheid komt.”