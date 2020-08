Bijna vierhonderd actieve coronabesmettingen op Aruba

Op Aruba is het aantal personen met een actieve coronabesmetting op zaterdag met 99 gestegen. In totaal zijn er nu 392 zogenoemde actieve besmettingen op het eiland. Aruba heeft in de afgelopen drie dagen zo’n driehonderd besmettingen erbij gekregen.

Op het eiland zijn inmiddels 11.350 personen getest. Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn drie besmette mensen overleden. Het eiland heeft duidelijk te maken met een tweede coronagolf. Tot eind vorige maand waren er maar iets meer dan honderd actieve gevallen geregistreerd sinds het uitbreken van de wereldwijde corona pandemie.

Op het eiland geldt een samenscholingsverbod. Groepen van meer dan vier mensen kunnen door de politie uit elkaar worden gehaald. Aruba gaat ook strenger controleren of mensen die in quarantaine of isolatie zijn geplaatst zich wel aan de regels houden. Op onverwachte momenten kan er worden gecontroleerd. Wie op dat moment niet thuis is, kan een boete van duizend Arubaanse florin (ongeveer 500 euro) krijgen.

Minister-president Evelyn Wever-Croes heeft zaterdag op haar Facebookpagina geschreven dat haar zoon is besmet met het coronavirus. Kevin Wever werkt op de Arubaanse luchthaven. De minister-president zegt de afgelopen dagen niet in contact te zijn geweest met haar zoon.

Nederland heeft het reisadvies voor Aruba aangescherpt van code geel naar code oranje. Niet-noodzakelijke reizen naar Aruba worden wegens het snel stijgende aantal besmettingen op het eiland afgeraden. Wie uit Aruba terugkeert in Nederland krijgt het dringende advies veertien dagen in thuisquarantaine te gaan. TUI Nederland haalt de komende dagen 526 reizigers terug van Aruba na de aanscherping van het reisadvies.