‘Huis YouTube-ster Nikkie Tutorials overvallen’

Het huis van YouTube-ster Nikkie de Jager, ook bekend als Nikkie Tutorials, is zaterdagmiddag overvallen. Dat bevestigt haar management aan RTL Boulevard. Het is niet bekend of de make-upartieste op dat moment thuis was. Volgens de politie heeft een van de bewoners oppervlakkige verwondingen opgelopen. Maar of dat Nikkie is of haar vriend, is niet duidelijk.

De politie zegt dat de woning in Uden door “minimaal drie daders” werd overvallen. Ze bedreigden de bewoners met mogelijk een vuurwapen en stalen een onbekende buit. De overvallers vluchtten daarna weg in een beige personenauto.

De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien van de overval of bijvoorbeeld camerabeelden hebben gemaakt van de overval. Op de social media van de YouTube-ster wordt op dit moment niets gezegd over de overval.

De Nederlandse visagiste heeft op YouTube ruim 13,5 miljoen volgers. Wereldwijd is ze bekend. Haar bekendheid werd nog groter nadat ze had onthuld dat zij transgender is. Ze sprak onder meer in de talkshow van Ellen DeGeneres over haar coming-out.

De vlogster begon in 2008 begon met het maken van filmpjes over haar werk als visagiste. Zij werkte samen met grote sterren als Lady Gaga en Kim Kardashian.