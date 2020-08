Reddingsbrigade: zwemmers lijken voorzichtiger

Het lijkt erop dat strandgangers voorzichtiger zijn als ze de zee in gaan en ook beter geïnformeerd zijn over de gevaren. Dat zegt een woordvoerder van de Reddingsbrigade.

Het vermoeden bestaat dat het recente nieuws over verdrinkingen door met name muien en ook het drama dit jaar bij Scheveningen waarbij vijf surfers tegelijk omkwamen een rol spelen, ook al is dat niet helemaal met zekerheid te stellen.

De Reddingsbrigade ziet echter het aantal bezoeken aan de eigen website met voorlichting over de gevaren van de zee flink toenemen. Bovendien zijn de aantallen keren dat de brigade om hulp wordt gevraagd, lager dan tijdens de hittegolf van juli 2019 “terwijl de stranden nu toch overvol zijn”.

De Reddingsbrigade telt per week. Tijdens de hittegolf van juli vorig jaar werd de brigade 2547 keer om hulp gevraagd in allerlei soorten situaties. Maar vrijdag bijvoorbeeld waren er nog geen 240 verzoeken, al zijn de cijfers van Den Haag, Katwijk en Noordwijk nog niet binnen. Het moet echter wel gek gaan wil het dagcijfer nog boven de 300 komen, aldus de zegsman. Zeer waarschijnlijk blijven de hulpverzoeken in aantallen toch beneden die van vorig jaar.