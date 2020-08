Warmste dag van het jaar heeft records gebroken

Het is deze zaterdag volgens Weeronline in De Bilt officieel de warmste 8 augustus ooit gemeten. Bovendien is het de warmste dag van dit jaar. Het werd 34,6 graden. Ook was het de twee na warmste dag ooit gemeten in augustus.

Op sommige plekken steeg zaterdagochtend de temperatuur met één graad per 10 minuten. In De Bilt werd om 11.40 uur al 33,1 graden gemeten, goed voor een datum-warmterecord voor 8 augustus. Het vorige record werd gemeten in 1975, toen werd het 32,9 graden.

In het zuiden en zuidoosten werden nog hogere temperaturen gemeten. Op veel plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen, Brabant en Limburg werd het 36 tot 37 graden. De hoogst gemeten temperatuur van zaterdag was 37,0 graden in Arcen.

Ook de komende dagen blijft het zeer warm met maxima van 33 tot 34 graden. In het zuidoosten wordt het met 37 graden het warmst. Aan de noordwestkust is het 29 graden. Vanaf zondag kunnen we spreken van een officiële hittegolf en mogelijk komen er nog meer datum-warmterecords.

Het KNMI gaf code oranje voor Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Die waarschuwing geldt tot zeker zondagavond.