Daders overval YouTube-ster Nikkie de Jager nog voortvluchtig

Van de daders die zaterdagmiddag de woning van YouTube-ster Nikkie de Jager in Uden overvielen ontbreekt nog ieder spoor. De politie zoekt naar vier getinte verdachten, bevestigt een politiewoordvoerder zondag.

De politie sprak zaterdag nog van “minimaal drie daders”. Ze bedreigden De Jager en haar verloofde met mogelijk een vuurwapen en namen een onbekende buit mee. De overvallers, gekleed in hoodies, vluchtten daarna in een beige Renault.

Of de daders bewust voor het huis van de YouTube-ster hadden gekozen, wil de politie in verband met het onderzoek niet zeggen.

Bij de overval liep een van de bewoners oppervlakkige verwondingen op. Maar of dat De Jager is of haar vriend, is niet duidelijk. De make-upartieste meldde zaterdag op sociale media dat zij en Dylan “ok√© en veilig” zijn.

De Nederlandse visagiste heeft op YouTube ruim 13,5 miljoen volgers. Wereldwijd is ze bekend. Haar bekendheid werd nog groter nadat ze had onthuld dat zij transgender is. Ze sprak onder meer in de talkshow van Ellen DeGeneres over haar coming-out. De vlogster begon in 2008 met het maken van filmpjes over haar werk als visagiste. Zij werkte samen met grote sterren als Lady Gaga en Kim Kardashian.